أنقرة (زمان التركية) – كشفت وكالة “بلومبيرج اتش تي” عن حجم التدخل الأخير للبنك المركزي التركي في السوق لإنقاذ وضع الليرة.

ذكرت بلومبيرج أن حجم العملات الأجنبية التي باعتها البنك المركزي ضمن هذا التدخل بلغ 2.5 مليار دولار.

وكان الدولار قد ارتفع بالأمس إلى 14.75 ليرة، غير أنه سرعان ما تراجع إلى 14.13 ليرة عقب تدخل البنك المركزي في سعر الصرف.

جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي سبق وأن تدخل ثلاث مرات في سعر الصرف، حيث بلغ حجم التدخل الأول 650 مليون ليرة وحجم التدخل الثاني 400 مليون دولار وحجم التدخل الثالث 500 مليون دولار.

وبهذا يتجاوز إجمالي حجم تدخلات البنك المركزي في سوق الصرف حتى الآن حاجز 4 مليار و50 مليون دولار.

في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، تزاد مطالبة الأحزاب المعارضة بعقد انتخابات مبكرة في تركيا، لكن الرئيس أردوغان يرفض بشدة، لأنه يعلم مدى الضرر الذي أصاب شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية التي لا يبدو أنها ستنفرج قريبا، في ظل إصرار أردوغان على خفض الفائدة متجاهلا معدل التضخم النقدي المرتفع.