أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن الاتفاق على تعيين مبعوثين خاصين من قبل تركيا وأرمينيا، لمناقشة خطوات تطبيع العلاقات.

وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أعلن الاثنين أن تركيا وأرمينيا ستعينان مبعوثين خاصين بشكل متبادل لمناقشة خطوات تطبيع العلاقات، وأضاف أنهما سيستأنفان أيضًا رحلات الطيران العارض (الشارتر) بين إسطنبول ويريفان.

يذكر أن أرمينيا وتركيا وقعتا اتفاق سلام تاريخي في عام 2009 لاستعادة العلاقات وفتح حدودهما المشتركة بعد عقود، لكن الاتفاق لم يتم التصديق عليه وظلت العلاقات متوترة.

خلال نزاع ناغورني كاراباخ العام الماضي، دعمت أنقرة أذربيجان واتهمت يريفان باحتلال الأراضي الأذرية.

وخلال مناقشات الميزانية بوزارته في البرلمان، قال جاويش أوغلو “في القوقاز، نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لبناء السلام الإقليمي والازدهار مع أذربيجان. في الفترة المقبلة، سنبدأ رحلات الطيران العارض بين يريفان وإسطنبول”.