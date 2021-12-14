أنقرة (زمان التركية) – تلقى فريق فنربخشه التركي، هزيمة من نظيره غازي عنتاب، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة عقدت في استاد غازي عنتاب، في إطار فعاليات الأسبوع الـ16 من الدوري التركي الممتاز.

ورغم أن نسبة استحواذ فنربخشة وصلت إلى 69% خلال المباراة، إلا أنه لم يتمكن من الفوز.

وسجل هدفي فنربخشة، مسعود أوزيل في الدقيقة 30، وميخا زايتش في الدقيقة 67.

أما أهداف غازي عنتاب، فسجلها حواو فيغويردو في الدقائق “8، 73″، وألكساندرو إيوليان مكسيم في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يحتل فنربخشه المركز الخامس من الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 27.

أما غازي عنتاب فيأتي في المركز الـ13، بإجمالي نقاط 21.