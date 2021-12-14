أنقرة (زمان التركية) – حذر أكاديمي تكي من أنه قد يتم إعلان حالة الطوارئ في تركيا نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد.

وقال العضو الرئيسي في الأكاديمية التركية للعلوم، الأستاذ الدكتور، عزت أوزجينتش، المقرب من حزب العدالة والتنمية، إن المجتمع يجب أن يكون مستعدًا لإعلان حالة الطوارئ بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة.

تصريحات أوزجينتش جاءت من خلال تغريدة على تويتر، قال فيها: “الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، تسبب في انطلاق مرحلة ستؤدي إلى تراجع اقتصادي ثقيل. لهذا السبب، يجب أن نكون مستعدين كمجتمع لإعلان حالة الطوارئ بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تبدو حتمية”.

واستدل أوزجينتش في تغريدته بالمادة الـ119 من الدستور التركي، التي تنص على: “في حالات الكوارث الطبيعية أو الأوبئة الخطيرة أو الكساد الاقتصادي الشديد، يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة الرئيس إعلان حالة الطوارئ في منطقة أو أكثر من مناطق البلاد أو ككل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر”.

يذكر أن بنك نومورا الياباني، ذكر في التقرير الذي أعده أن حكومة أردوغان تنفذ خطة من خمس مراحل. وادعى أنه تم تنفيذ الخطوات الثلاث الأولى، وذكر الخطوتين الأخيرتين “حالة تتعلق بالسياسة الخارجية” وحالة الطوارئ”.