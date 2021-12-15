أنقرة (زمان التركية) – قالت زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، إن حزبها سيضع حدا لعقلية الجهل بالاقتصاد السائدة حاليا في تركيا.

تصريحات أكشنار جاءت من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضحت أكشنار أن سعر الدولار قبل 10 سنوات كان 1.90 ليرة تركية، ولكن اليوم وصل إلى 14.3 ليرة تركية.

وأضافت أكشنار: “سنضع حداً لعقلية الجهل بالاقتصاد التي تدعو إلى أزمة العملة وتغرق الليرة التركية. نحن جاهزون بمشاريعنا وموظفينا، وسنحل الأزمة”.

ويصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خفض الفائدة، مما تسبب في تراجع قيمة الليرة، فيما يواصل التضخم النقدي الارتفاع.

وكان أردوغان قال ردًا على الانتقادات الموجهة للاقتصاد “كتبنا كتاب الاقتصاد، ومازالنا نكتبه” في إشارة إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية أحدثت نهضة اقتصادية.