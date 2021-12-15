أنقرة (زمان التركية) – أعلنت هيئة الشؤون الدينية في تركيا أنها ستتلقى التبرعات بـ”الدولار”. في ظل تراجع مستمر لقيمة الليرة التركية.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية إن التبرعات التي يتم تلقيها ضمن نطاق مشروع “قطرة حياة” يمكن أن تكون بالدولار.

وورد في المعلومات الخاصة بتبرعات الآبار على الموقع الرسمي للرئاسة، أن أسعار الآبار والنوافير تبدأ من 20 ألف دولار.

وأوضحت الشؤون التركية أن الأسعار تختلف بحسب مشروع كل بئر ونافورة، وتبدأ من 20 ألف دولار.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية أنه: “يختلف سعر بئر الماء والنافورة باختلاف عوامل مثل المسافة من الموقع إلى المركز، وأسعار المواد وإمكانية الوصول إليها في الدولة التي سيتم فتحها فيها، ونوع التربة وعمق الحفر”. وأوضحت أن “الآبار المتاح التبرع لحفرها توجد في دول مثل أفغانستان وزيمبابوي وتوغو والنيجر وليبيريا والسنغال وتنزانيا وشمال سوريا -إدلب- وفلسطين والصومال”.

الليرة التركية فقدت 45 بالمئة من قيمتها هذا العام، وفاقم من خسائرها إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض الفائدة رغم ارتفاع معدل التضخم النقدي الذي تجاوز 21 بالمئة.