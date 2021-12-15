أنقرة (زمان التركية) – صعد البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، بوراق أرباي، إلى منصة البرلمان ومعه صندوق من البرتقال، ليثير فعله دهشة الحاضرين.

وأوضح أرباي أن سبب تصرفه، هو للفت الانتباه إلى مشاكل منتجي البرتقال، مشيرا إلى أنه ابن عائلة منتجة للبرتقال، وجميع منتجي البرتقال الآن في وضع صعب.

وأضاف أرباي: “القرويون لا يستطيعون شراء الأسمدة، لا يمكنهم شراء المبيدات. منتجو الليمون في مرسين يقطعون الأشجار .. انتهى إنتاج الليمون .. إذا لم يتم حل الأزمة، فسيتعين قطع أشجار الحمضيات”.

وصب النائب التركي، البرتقال على المنصة بعد خطابه. فيما حذره نائب رئيس مجلس النواب جلال ادان قائلا “ما تفعله ليس بالصواب”.

من جهة أخرى صفق نواب حزب الشعب الجمهوري لأرباي، وجمعوا البرتقال من أمام المنصة.

يذكر أن نائب حزب الشعب الجمهوري، إلهامي أوزقان، كان هو الآخر قد صعد إلى منصة البرلمان، بمنتجات اشتراها من السوق مثل المانجو والحليب والبيض وزيت عباد الشمس والجبن والقهوة، وتحدث عن ارتفاع أسعارها.

ويشكو المزارعون في تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج المستورد أغلبها من الخارج، في ظل تراجع قيمة الليرة.