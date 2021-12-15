أنقرة (زمان التركية) – استنكر البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري علي ماهر بشارير، النفقات الضخمة لرئاسة الجمهورية.

البرلماني علي ماهر بشارير ألقى كلمة في البرلمان، نيابة عن كتلة حزب الشعب الجمهوري بشأن الميزانية الرئاسية.

بشارير قال بخصوص نفقات الرئاسة، إن القصر الرئاسي أنفق 51 مليون ليرة تركية على المستلزمات الطبية والمختبرية.

وأضاف بشارير: “لدي فضول حول الشيء الذي يقومون به بتلك الأموال الضخمة، هل يعقل أن يكون هناك مثل هذه المصروفات للمختبرات الطبية؟ ربما يبحثون عن إكسير الخلود للرجل المحترم” في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما ذكر بشارير أن القصر الرئاسي الذي لم يمر على إنشائه أكثر من 4 سنوات، أنفق 205 مليون ليرة على عمليات الصيانة.

وتابع النائب التركي: “تبلغ مصاريف الطعام والملابس والمشروبات والتنظيف للرجل المحترم 50 مليون ليرة تركية. انظر فقط إلى تكلفة الطعام والشراب البالغة 50 مليون، وادخل منزلًا في ألتينداغ وافتح الخزانة. سوف يتحول وجهك إلى اللون الأحمر”.

كما أشار بشارير إلى أن النفقات الزراعية للقصر سجلت 700 ألف ليرة تركية في عام 2019، وارتفعت إلى 9 ملايين في عام 2020.