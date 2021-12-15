أنقرة (زمان التركية) – يقضي رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا نحو ثلاث ساعات يوميًا في تصفح منصات التواصل الاجتماعي، متفوقين بهذا على المتوسط العالمي لمدة الاستخدام الذي يبلغ ساعتين و25 دقيقة.

وتشير البيانات الواردة عن شركة We Are Social إلى أن المدة اليومية التي يقيضها الأتراك في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بلغت ساعتين و57 دقيقة خلال عام 2021.

وتصدرت الفلبين القائمة كأكثر دولة يستهلك مواطنيها وقتا طويلا يوميا في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بواقع 4 ساعات و15 دقيقة. وجاءت كولومبيا في المرتبة الثانية بواقع 3 ساعات و45 دقيقة تلتها كل من البرازيل وكينيا في المرتبة الثالثة بواقع 3 ساعات و42 دقيقة.

واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عشر هذا العام ضمن القائمة التي ضمت 47 دولة حول العالم مسجلة زيادة بنحو 11 دقيقة مقارنة بعام 2019.

هذا وسجلت اليابان أقل مدة يتم قضائها في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بواقع 51 دقيقة.

منتصف هذا الأسبوع قضت السلطات في تركيا بوضع عدد من الصحفيين المستقلين الذين يعدون تقاريرًا إعلامية من الشارع، ويبثونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب، قيد المراقبة الإقامة الجبرية ومنعهم من مغادرة البلاد، بعد يوم من اعتقالهم.

جاءت حملة الاعتقالات بعد ساعات من وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر الوسيلة الوحيدة الباقية أمام الأتراك لانتقاد السلطات، بأنها “تهديد للديمقراطية”. يأتي ذلك في ظل سيطرة شبه كاملة للحكومة على وسائل الإعلام التقليدية.