أنقرة (زمان التركية) – تدفق المواطنون البلغار إلى تركيا من أجل التسوق، بعد انهيار الليرة التركية أمام عملتهم المحلية الليف البلغاري أيضًا.

أزمة العملة مستمرة في تركيا، حيث تجاوز صباح اليوم الحاجز النفسي ببلوغه 15.28، لكن اللافت أن انخفاض قيمة الليرة التركية لا يقتصر على اليورو والدولار فحسب، بل يكتسب الليف البلغاري أيضًا قيمة بسرعة مقابل الليرة.

ونظرا لأن الليرة التركية أصبحت من بين العملات التي فقدت أكبر قيمة في العالم في عام 2021، تدفق عدد كبير من السياح إلى تركيا من البلد المجاور بلغاريا.

بالنظر إلى العلاقة قصيرة المدى بين الليف البلغاري والليرة التركية، فإن أبعاد أزمة العملة مفهومة بشكل أكثر وضوحًا؛ فوفقًا لبيانات البنك المركزي، بينما كان الليف البلغاري الواحد 5.33 ليرة تركية في يونيو 2021، ارتفع إلى 8.44 ليرة تركية في 15 ديسمبر 2021.

واكتسب الليف قيمة 60 في المائة مقابل TL في 6 أشهر فقط. ارتفع سعر الليف، الذي كان يبلغ 7 ليرة تركية في نوفمبر 2021، عندما توافد المواطنون البلغاريون إلى أدرنة للتسوق، بنسبة 20 في المائة أكثر في شهر واحد.

يذكر أنه كان المواطنون الأتراك يذهبون إلى بلغاريا للتسوق في الماضي، ولكن بعد ارتفاع أسعار الصرف، انعكس الوضع.