أنقرة (زمان التركية) – قرر مجلس بلدية إسطنبول رفع أسعار المياه بنحو 20.58 في المئة.

عقد مجلس بلدية إسطنبول الجولة الثانية من اجتماعات شهر ديسمبر/ كانون الأول في مركز “معمار قدير توباش” للمعارض والفعاليات الفنية.

وشهدت الجولة الثانية اجتماعا استثنائيا للهيئة العامة لإمداد المياه والصرف الصحي بمدينة إسطنبول تم خلاله قبول مقترح بزيادة تسعيرة المياه خلال عام 2022 القادم بنحو 20.58 في المئة.

هذا وشهدت أسعار السلع والخدمات في تركيا خلال العام الجاري زيادة بنسبة بلغت 50 في المئة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية.