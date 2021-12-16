أنقرة (زمان التركية) – نفى نائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم أيدمير أن تكون المشاكل الاقتصادية في تركيا نابعة من سياسات الحكومة.

وخلال كلمة له في البرلمان التركي، اعترف أيدمير بأن تركيا تمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، لكنه زعم أن السبب ليس النهج الإداري في البلاد، وإنما هو ناتج عن التطورات في عموم العالم.

وأضاف أيدمير: “هناك مشاكل اقتصادية، لا أحد ينكرها، لكننا نؤكد أن الأمر لا يتعلق بنا، ولا يتعلق بأسلوب إدارتنا”.

وأوضح أيدمير أن الأمر يتعلق بالتطورات في العالم، متابعا: “نقول هذا بوضوح شديد. الجميع يقول هذا. أمتنا أيضا ترى هذه الحقيقة. بالطبع لدينا مشاكل، بالطبع لدى الشعب شكاوى. لن ينكرها أحد. نحن نراهم”.

وأكد أيدمير أن حكومة العدالة والتنمية ستتغلب على هذه الفترة المضطربة بالتضامن مع شعبها، على حد قوله.