الدوحة (زمان التركية) – تلتقي مساء اليوم الجمعة مجموعة من نجوم الكرة العربية السابقين ونجوم العالم في ملعب الثمامة بالدوحة، الساعة 8 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة ضمن مباراة ودية على هامش منافسات كأس العرب.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيشارك في فريق نجوم العرب الذي يديره فنيا المغربي حسين عموتة، كل من:علي الحبسي، عماد الحوسني، سامي الجابر، فهد الكبيسي، نواف التمياط، وائل جمعة، حسين خرجة، رابح ماجر، مهدي مهدفيكيا، يونس محمود، محمد سعدون، رفيق صايفي، رفيق حليش، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني “رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم”.

أما فريق نجوم العالم فسيقودهم فنيا أفرام غرانت، بمشاركة كل من: خوان بابلو، كافو، تيم كاهيل، مارسيل ديزاييه، يوري دجيركوف، أفرام غرانت، لويس هيرنانديز، كريستيان كاريمبو، خافيير ماسكيرانو، لوثر ماتيوس، نونو غوميز، أندريا بيرلو، يايا توريه، باسكال زوبربوهلر، جياني إنفانتينو “رئيس الفيفا”، أمادو سامورا.

ويدير المبارة الحكمان السابقان ماسيمو بوساكا وبييرلويجي كولينا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لمنافسات كأس العرب غدا السبت، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين التونسي والجزائري على أرضية ملعب “البيت” المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج.