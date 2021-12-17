اسطنبول (زمان التركية) – لقى 22 شخصًا، 11 منهم من الرعايا الأجانب مصرعهم بسبب الكحول المزيف في مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا .

وقالت وسائل إعلام محلية، أن 22 شخصًا، 11 منهم من الرعايا الأجانب مصرعهم ولازال 16 شخصًا بينهم 5 أجانب يتلقوا العلاج في المشافي .

وأضافت أن 46 شخصًا ذهبوا إلى المستشفيات للاشتباه في إصابتهم بتسمم كحول مزيف .

وتابعت أن فرق مديرية الأمن الإقليمية نفذت 56 عملية لمنع تهريب الخمور، وتم القبض 14 من 78 مشتبهاً تم ملاحقتهم في هذه العمليات، وتم تطبيق أحكام الرقابة القضائية على 17 مشتبهاً بهم .

وأشارت إلى أنه ضبطت 32 ألف 978 زجاجة كاملة من المشروبات الكحولية ، 27 طنًا من 619 لترًا من المشروبات الكحولية .