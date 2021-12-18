أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا،12 شخصا تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا.

الاعتقال آت تأتي في نطاق التحقيق الذي تم إطلاقه بشأن المؤتمر الإقليمي لحزب الشعوب الديمقراطي في اسطنبول في 12 ديسمبر.

وبدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول تحقيقا، على خلفية أن الشعار الذي يشيد بزعيم المنظمة الإرهابية رُدد وتم غناء الأناشيد التنظيمية في المؤتمر.

وعلم أنه تم تنفيذ عملية الاعتقالات صباح الجمعة، في إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في اسطنبول.

ومن بين المعتقلين، مسؤولون تنفيذيون من حزب الشعوب الديمقراطي.