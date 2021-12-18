إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية أن 22 شخصًا لقوا حتفهم في إسطنبول من أصل 46 تم نقلهم إلى المستشفى بعد تناول كحول مغشوش.

ووفق ما أعلنه مكتب محافظ إسطنبول يوم الجمعة هناك 16 شخصًا ما زالوا في المستشفى، مضيفًا أنه تم اعتقال 14 مشتبهًا حتى الآن كجزء من 56 عملية أجريت في الفترة بين 16 نوفمبر و16 ديسمبر ضد منتجي المشروبات الكحولية المغشوشة.

كانت وزارة الداخلية التركية قالت هذا الأسبوع إن الشرطة صادرت أكثر من 30 ألف لتر من المشروبات الكحولية المغشوشة والمهربة بعد مداهمات في 342 موقعا.

وكان أكثر من 40 شخصًا توفوا بسبب التسمم الكحولي في أقل من أسبوع في تركيا قبل مدة قليلة من نهاية عام 2020.