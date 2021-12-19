أنقرة (زمان التركية) – أسفر غلاء الأسعار في تركيا وتأثيره على الألبان الصناعية، عن لجوء الأمهات في المناطق الفقيرة إلى إطعام أطفالهن الماء المحلى بالسكر.

هاجر فوجو مؤسسة شبكة الفقر العميق، تحدثت عن تجارب الفقراء في مواجهة غلاء المعيشة الذي تفاقم مع الأزمة الاقتصادية.

وقالت فوجو إن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأمهات استبدلت الحليب الصناعي، بالعصيدة والمياه المحلاة وعصيدة الأرز.

وأوضحت فوجو أن هذه التغذية غير الكافية، تجعل معدل التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة يزيد، وذكرت أنه وفقًا لبيانات 2018 الصادرة عن مركز أبحاث السكان والصحة التركي، ستواجه تركيا بالفعل جيلًا لا يمكنه مواصلة تعليمه في المستقبل بسبب سوء التغذية.

وذكرت فوجو أيضا أن الرغبة في شراء حفاضات الأطفال اختفت تماما.

كما أشارت فوجو إلى أن الفقراء بدأوا في تخطي وجبات الطعام واستهلاك طعام رديء الجودة.

وتابعت فوجو: “عندما بدأت الأزمة الاقتصادية تتفاقم، ساءت الأمور. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بدأت الخيارات الغذائية تقل، على سبيل المثال، الإفطار تقريبا أصبح من الرفاهية، لأن الجبن غالي الثمن”.