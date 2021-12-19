أنقرة (زمان التركية) – احتفلت مؤسسة الصناعات الكيماوية والآلات باليوم الوطني لدولة قطر مما أثار تساؤلات وذلك في ظل الادعاءات المثارة بشأن بيع المؤسسة لصالح قطر.

وكان البرلمان مرر في 30 يونيو/ حزيران الماضي مقترح قانون بشأن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة. وزُعم أيضا أن وفدا قطريا أجرى زيارة تفقدية للمؤسسة قبيل إقرار القانون.

يوم السبت نشرت المؤسسة تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر هنأت خلاله قطر بمناسبة اليوم الوطني القطري.

وفي سياق آخر قدم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تنال، استجوابا في البرلمان موجها إلى وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، حول تقدم شركة “أسلسان” الدفاعية التركية البارزة، بطلب إلى مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع التركي لتسجيل العلامة التجارية “Aselsan QATAR”.