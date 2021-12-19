أنقرة (زمان التركية) – أعرب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ليست سعيدة بالأزمة المالية التي تواجها تركيا في الوقت الحالي.

وفي حديث لصحيفة ألمانية، قال اليوناني ميتسوتاكيس: “لسنا سعداء أن تركيا تواجه أزمة مالية لأن ذلك يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة الأوسع”.

وأوضح ميتسوتاكيس أن المشاكل الاقتصادية وأزمة العملة في تركيا خلقت خطر عدم الاستقرار الإقليمي.

كما تطرق ميكوتاكيس أيضًا إلى المشاكل التي تعاني منها الدولتان المتجاورتان في بحر إيجة. قال ميكوتاكيس أنه من غير المفهوم بالنسبة لهم أن تعتبر تركيا توسيع اليونان لمياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً “سببًا للحرب”.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن البلدين يعتمدان على المنطق عند التعامل مع بعضهم البعض. فهم ليسوا من يحلم بالمجد الضائع.

كما طلب رئيس الوزراء اليوناني من ألمانيا تقديم المزيد من الدعم لهم في المشاكل التي يواجهونها مع تركيا. قال ميتسوتاكيس، الذي دعا برلين إلى أن تكون “محايدة”، “نحن ننتمي إلى نفس العائلة الأوروبية”.