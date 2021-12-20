أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت المنظمات الصحفية المهنية في تركيا دعمها المصور أحمد دمير، بعد تعرضه للضرب من قبل الصحفي محرم ساريكايا، حيث صفعه الأخير خلال بث مباشر على الهواء بينما كان يحاول ضبط إعدادات الصوت.

الحادث تعرض له مصور وكالة إخلاص للأنباء (İHA) أحمد دمير خلال مقابلة كان يجريها ساريكايا عبر قناة Habertürk مع عمدة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين يوم الجمعة الماضي في متحف غازي عنتاب بانوراما.

كان من المثير استمرار شاهين في الحديث وكأن شيئًا لم يحدث، فيما لم يظهر الاعتداء على الشاشة ولكن تم توثيقه من خلال هاتف محمول.

أصدرت جمعية المراسلين الدبلوماسيين، وجمعية المراسلين الاقتصاديين، وجمعية المراسلين البرلمانيين، وجمعية المراسلين الفوتوغرافيين في تركيا، وجمعية مصوري الأخبار في تركيا بيانا مشترك ضد على محرم ساريكايا. وجاء في البيان المشترك للجمعيات الخمس:

“ندين بشدة تصرف محرم ساريكايا ضد زميله الصحفي، والذي لا يتناسب مع الضمير والأخلاق والكرامة الإنسانية. وحتى اليوم، لا نعترف بمحرم ساريكايا باعتباره زميلنا و’صحفيًا’. أثناء الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل أمام الكاميرات، صفع المصور خلف الكاميرا جعل قلوبنا تتألم مثل أي شخص آخر. نرفض بشدة جميع أشكال العنف ونتمنى لزميلنا الذي تعرض للعنف التعافي. نعلن للجمهور أننا سنتابع الحدث حتى النهاية”.

من جهة أخرى قالت قالت جمعية الصحفيين: “ندين العنف الذي قام به الصحفي محرم ساريكايا ضد المصور أحمد دمير خلال البث المباشر في غازي عنتاب. حول هذا السلوك غير المقبول، سيتخذ ​​المجلس الفخري لنقابة الصحفيين ما يلزم”. وفق ما نقلت وكالة دويتشه فيله.

كما أعلن اتحاد الصحفيين في تركيا (TGS) أنه سيقدم جميع أنواع الدعم القانوني لدمير. وقال في بيان: “ندين بأشد العبارات العمل القبيح للصحفي محرم ساريكايا ضد مراسل الوكالة في غازي عنتاب أحمد دمير. نتوقع أن يعتذر ساريكايا لزميلنا. نقف إلى جانب المراسل الزميل أحمد دمير. إذا أراد رفع دعوى قضائية، فسنقدم له أيضًا الدعم القانوني. سنغير النظام الإعلامي الذي يضطهد الصحفي المصور”.

وفي حديثه إلى صحيفة الجمهورية حول هذا الحادث، قال أحمد دمير: “كنت أقوم بدوري كمصور. أراد محرم بك استخدام هاتفه الخاص. أردت إعطاءه هاتفي، لكنه رفض. على الرغم من أنه لم يكن من واجبي، فقد اهتممت بالموقف وأعطيت هاتفي لإجراء الاتصال ثم قام بهذا الفعل. كان من الصعب جدًا بالنسبة لي ألا أكون قادرًا على فعل أي شيء والضيفة لم تفعل شيئًا. مشيرًا إلى أنه قبل اعتذار ساريكايا بضغط من مديره، قال دمير إنه تحدث إلى محاميه و أنه سيرفع دعوى قضائية ضد ساريكايا يوم الثلاثاء.

من جهتها قالت فاطمة شاهين، ضيفة ساريكايا، على تويتر، “رد فعل محرم ساريكايا خلال البث المباشر لقناة Habertürk كان خاطئًا للغاية، كما قالت. بعد كل شيء، اعتذر محرم ساريكايا لصديقنا أحمد دمير، كما كتب في رسالته”.

وجاء في البيان الذي أدلت به قناة هابرتورك، “نظرًا للسلوك غير المقبول وغير المبرر لمراسل أنقرة محرم ساريكايا في البث المباشر لقناة هابرتورك، مع عمدة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، ضد أحمد دمير فإننا نعتذر بصدق للجمهور بأسره.

من جانبه اعتذر ساريكايا من خلال الإدلاء ببيان على تويتر. وقال ساريكايا: “خلال البث المباشر الذي أجريناه مع رئيسة بلدية مدينة غازي عنتاب فاطمة شاهين، فقدت السيطرة للحظة بسبب المشاكل التقنية التي تكررت ، وتصرفت بسلوك غير لائق بالنسبة لي والمؤسسة التي أمثلها. بمجرد انتهاء البث، اعتذرت بشكل منفصل للسيد أحمد دمير، والسيد أورهان أكين، المدير الإقليمي، الذي كان هناك في ذلك الوقت. لقد تحدثت معهم بشكل فردي عبر الهاتف بعد حوالي ساعة، وأوضحت أن ما فعلته كان خطأً وكررت اعتذاري لكليهما. أعتذر الآن للجمهور.