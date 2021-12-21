أنقرة (مان التركية)ــ بينما يتغنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يقارب 280 دولار، يترقب الفلسطينيون مع قدوم العام الجديد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 580 دولار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قرار برفع الحد للأجور بداية من يناير القادم من 2826 ليرة تركية إلى 4250 ليرة تركية. يأتي القرار لإزالة بعض المعاناة عن الأتراك في ظل ارتفاع أسعار السلع حيث زاد معدل التضخم النقدي بشكل كبير وتجاوز 21 بالمئة.

لكن بالمقارنة مع الوضع في فلسطين الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، يتبين أن الأتراك أتعس حظًا.

وتشهد الليرة التركية عدم استقرار وفقدت 55 بالمئة من قيمتها، فيما يرتفع معدل التضخم النقدي بشكل شهري.

وفي أغسطس الماضي رفعت الحكومة الفلسطينية، الحد الأدنى للأجور من من 1450 شيكل إلى 1880 شيكل -582 دولار-.

وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، قال في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيبدأ تطبيقه في يناير 2022 في الضفة الغربية وبقدر الإمكان في قطاع غزة لتحقيق العدالة الاجتماعية.