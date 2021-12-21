أنقرة (زمان التركية) – قالت الصحفية التركية، هاندا فرات، إنه اعتبارا من اليوم ستشهد أسعار الأدوية ارتفاعا بنسب تتراوح بين 2 و50 في المئة.

هاندا فرات ذكرت في مقالها الصادر اليوم بصحيفة حريات أن “1400 دواء سترتفع أسعارها في حين ستشهد أسعار 700 دواء تراجعا”.

أضافت “يرجع المسؤولون سبب ارتفاع أسعار الأدوية إلى ارتفاع أسعار المادة الخام المستخدمة، بينما تؤكد الشركات المنتجة أنها لن تتمكن من مواصلة الإنتاج بهذه الزيادة”.

كم ستبلغ نسبة الزيادة في فبراير/ شباط القادم؟

وذكرت هاندا أن وزارة الصحة تقدم في شهر فبراير/ شباط من كل عام على اعتماد متوسط سعر اليورو أمام الليرة بناء على أدائه في العام السابق.

أضافت قائلة: “حاليا يبلغ متوسط سعر اليورو 10.38 ليرة وبحلول شهر فبراير/ شباط القادم سيصبح 10.60 ليرة. وزارة الصحة تعتمد على نسبة 60 في المئة من هذا المتوسط أي أنه في حال ما إن كان المتوسط 10.60 ليرة فإن نسبة الزيادة ستكون 6 ليرات و36 قرشا ما يعادل 38 في المئة”.

وأوضحت هاندا أن 36 في المئة هي اقصى زيادة ستشهدها أسعار الأدوية خلال العام القادم وأن هذا الأمر سيثقل كاهل المواطن بالنظر إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية مشددة على ضرورة اتخاذ السلطات خطوات على المدى القصير والبعيد لتفادي هذا الوضع.

هل المستشفيات في مأزق؟

أكدت هاندا أن الزيادة في سعر الصرف ستؤثر سلبا على احتياجات المستشفيات، حيث نقلت عن رئيس غرفة الصيادلة في أنقرة، تنر أرجانلي، قوله “يتوجب على وزارة الصحة التفاوض مع الشركات المستوردة للمستلزمات نظرا لوجود أطراف عاجزة عن الشراء بسبب ارتفاع سعر الصرف.