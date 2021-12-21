أنقرة (زمان التركية) – هدد كبير مستشاري الرئيس التركي وعضو لجنة السياسات الاقتصادية بالرئاسة التركية، ييت بولنت، بالعودة إلى حدود الدولة التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك والتي تشمل أجزاء من العراق وسوريا والتي أقرها “الميثاق الملِّي”، إذا لم تتوقف هجمات “الكيان الإمبريالي” على الليرة التركية.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر بشأن التراجع التاريخي لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وصف بولنت المشهد الاقتصادي الحالي في تركيا بأنه نتيجة “هجوم الكيان الإمبريالي العالمي على الشعب التركي”.

بولنت قال في تغريدته إنه في حال مواصلة الكيان الإمبريالي العالمي هجومه على الشعب التركي فإن تركيا ستعود إلى حدود “الميثاق الملِّي”.

ما هو الميثاق الوطني (الملِّي)؟

هو الدستور الرسمي السياسي لحرب الاستقلال التركية الذي أصدره البرلمان العثماني في آخر اجتماع له عام 1920 والمؤلف من ستة بنود. ويعد الميثاق الوطني بمثابة وثيقة ترسيم الحدود الجديدة لتركيا آنذاك. الميثاق الملي يحدد تبعية إقليم كردستان وشمال العراق وشمال سوريا للدولة التركية الجديدة.