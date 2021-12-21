أنقرة (زمان التركية) – اتهم حساب شهير على تويتر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعمد خفض قيمة الليرة ومن ثم رفعها.

في ظل اندهاش من اكتساب الليرة التركية جزء من خسائرها، بحلول مساء الاثنين بعد خطاب لأردوغان، أعاد حساب “نبض تركيا” الذي ينشر على تويتر تحليلات باللغة العربية، مشاركة تحليلات سابقة لتفسير السبب.

نبض تركيا قال إنه كان من الملاحظ أن “كلما ارتفعت الليرة أمام الدولار أدلى أردوغان بتصريحات لتنخفض مرة أخرى!”.

وشرح السبب وراء ذلك قائلا “ربما أن أردوغان يستهدف رفع الدولار إلى مستويات عليا ثم خفضها قبيل الانتخابات إلى مستويات معقولة للإيهام بأنه بدأ يسيطر على الأوضاع الاقتصادية ليدفع جمهوره إلى مواصلة دعمه”.

أضاف في تغريدة أخرى”أردوغان يتعمد خفض الليرة أمام الدولار لمساعدة الصناعيين والمصدرين الموالين له لزيادة صادراتهم. لكن هذه الخطوة تنعكس سلبيا على المواطن العادي حيث ارتفعت أسعار المعدات المنزلية بـ22.9% والمواد الغذائية بـ29% سنويا في أغسطس”.

واعتبر أنه “لا يسيطر على هذه الأزمة كاملا ويبدو أنه لن يسيطر عليها بعد اليوم.. إنه يلعب بالنار التي ستلتهمه في النهاية”.

وحول سبب الوصول لهذه النتيجة، قال” إنه لا يريد ارتياحا مستديما أصلا بل يكفيه ارتياح مؤقت يوهم الشعب بأنه بدأ يسطر على الاقتصاد ومن ثم سوف يتجه لانتخابات مباغتة”.