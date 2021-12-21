أنقرة (زمان التركية) – انطلقت مباحثات سوريا اليوم الثلاثاء، ضمن “منصة أستانا” في نور سلطان عاصمة كازاخستان.

ويشارك في المباحثات التي ستسمر على مدار يومين وفود عن الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران بجانب ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة السورية والأمم المتحدة.

وفي حديثه مع الصحفيين أفاد مبعوث روسيا الخاص لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، أن موسكو تجري اتصالات مكثفة مع أنقرة بشأن الوضع في شمال سوريا مؤكدا أن الجانب التركي لم ينفذ كافة الالتزامات الواقعة على عاتقه غير أنهم يسعون للإسهام بشكل فعال في هذه العملية.

وأشار لافرينتيف إلى وجود إجراءات مسبقة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وروسيا.

هذا وتعد منطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا هي الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة السورية. وفي عام 2017 تم إقامة منطقة خفض توتر بها، كما تضم إدلب نقاط مراقبة تابعة للجيش التركي.

وتشهد المنطقة أيضا دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا بموجب الاتفاقيات التي أبرمها الرئيس التركي ونظيره الروسي في الخامس من مارس/ آذار عام 2020 بالعاصمة الروسية، موسكو.