أنقرة (زمان التركية) – تباهى الرئيس رجب طيب أردوغان، بإنتاج تركيا من الدراما وتصديرها إلى ما يقرب من 150 دولة حول العالم.

أثناء حفل توزيع الجوائز الرئاسية للثقافة والفنون، قال الرئيس أردوغان إنه في الماضي كانت القنوات التلفزيونية التركية تحت احتلال المسلسلات الأجنبية، ولكن الآن، يتم تصدير المسلسلات التلفزيونية التركية إلى ما يقرب من 150 دولة.

وأضاف أردوغان: “نحن الدولة التي تصدر أكبر عدد من المسلسلات التلفزيونية بعد الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكد أردوغان أن اليوم، أقوى الأسلحة هي الأدوات الثقافية مع الموسيقى والسينما والأدب والأزياء، متابعا: “ومن الحقائق الواضحة أن هذه الأدوات، التي نصفها بالقوة الناعمة، تتحول إلى وسائل تشغيل أكثر فاعلية من القوة العسكرية والتكنولوجية والمالية”.

كما أشار أردوغان إلى أن من يدير محتوى الإنترنت، أصبح أكثر أهمية بكثير ممن يمسك القنبلة الذرية.

وشدد أردوغان على أن حدود ما يمكن أن ينتجه عقل وقلب الإنسان واسع جدًا وعميق بحيث لا يمكن التعبير عنه بمقاييس معروفة. لأن ربنا جعل الإنسان متفوقًا على سائر المخلوقات.