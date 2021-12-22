أنقرة (زمان التركية) – قال أوزار سانجار مؤسس “متروبول” للأبحاث، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يلجأ إلى “الاقتصاد الانتخابي” لاستعادة شعبيته المفقودة.

ذكر سانجار أنه منذ عام 2018، فقد حزب العدالة والتنمية ما يقرب من 11 بالمئة من دعم ناخبيه.

سانجار ذكر أن من تركوا حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية انتقل بعضهم الى حزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل.

وتابع سانجار: “لا يوجد تدفق ملحوظ على حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، والذي يمكن أن يطلق عليه المعارضة الرئيسية. هذا عامل خطر للمعارضة، ولا شك في أنه إذا قدم أردوغان الإغاثة الاقتصادية للناخب الذي غادر من أجل لأسباب اقتصادية، بعضهم سيعود، أردوغان يعرف ذلك جيداً”.

وأكد سانجار أنه في الأيام العشرة الماضية، كانت هناك زيادات كبيرة في الرواتب في تصريحات الحكومة، فأردوغان سينفذ اقتصاداً انتخابياً كاملاً بكل أبعاده الممكنة. أبعادها ليست شيئًا يمكن لأي شخص حسابه.

واستكمل سانجار تصريحاته: “سينفذ أردوغان الاقتصاد الانتخابي، وسيجعل بعض الناس يعودون. هذا ممكن. هؤلاء الناس لم يتركوا حزب العدالة والتنمية باسم الديمقراطية وسيادة القانون والحريات والعدالة، لقد غادروا بسبب الاقتصاد”.