أنقرة (زمان التركية) – حللت وكالة “بلومبرج” العالمية، 1056 خطابا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن تصريحاته تتسبب في تقلبات أسعار الصرف.

حللت 1056 خطابًا لأردوغان، أقدمها بتاريخ أغسطس 2014.

وأشير في التحليلات إلى أن تعليقات أردوغان على أسعار الفائدة والجغرافيا السياسية غالبا ما تسبب تقلبات في أسعار الصرف.

ووجدت بلومبرج أن أردوغان تحدث مؤخرا أكثر من الماضي، لكنه أبقى تصريحاته أقصر.

ووفقًا للتحليل، ألقى أردوغان في 2021 ما مجموعه 217 خطابًا حتى 19 ديسمبر من هذا العام، وتحدث معظمهم عن خططه الاقتصادية غير التقليدية.

وبعد هذه الخطابات، شهدت الليرة التركية انخفاضًا خطيرًا في قيمتها، ومع قيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المتزايد، انخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

ذكرت بلومبرج أنه اعتبارًا من عام 2020، بدأ أردوغان في استخدام كلمة الليرة أكثر من الدولار في خطاباته؛ وذكرت أنه في عام 2021، اتسع هذا الفارق بشكل أكبر.

كما لفتت بلومبرج الانتباه إلى أن أردوغان بدأ بإعطاء مساحة أكبر لأحزاب المعارضة في خطبه في الربع الأخير من العام مقارنة بما كان عليه في العامين الماضيين.

كما استخدم أردوغان عبارات “الاستثمار” و “الإنتاج” و “التشغيل” و “النمو” بمستويات قياسية في خطاباته في عام 2021.

وأكدت بلومبرج أنه على الرغم من أن خطابات أردوغان المتكررة توفر المزيد من الفرص للتواصل مع الناخبين، إلا أن المستثمرين يتابعونه ويركزون أكثر على أنه يعطي رسائل تظهره فوق المؤسسة.