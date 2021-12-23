أنقرة (زمان التركية) – هدد الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متهما أنقرة بدعم الإرهاب.

يأتي التوتر في العلاقات بين تركيا والشيشان بعد تدشين حديقة في تركيا أطلق عليها اسم زعيم الانفصاليين جوهر دودايف.

وعلى خلفية هذا التوتر، هدد قديروف الرئيس أردوغان، ودعاه لاتخاذ قرار واضح، من حيث أن يكون رئيس دولة تدعم الإرهابيين علانية، أو أن ينتهج علاقات شفافة وصادقة مع روسيا.

وأضاف قديروف: “تواصل معي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان، والأجهزة الأمنية، ورجال الدين، بطلب للرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين، الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، ويلطخون سمعة قيادة الدولة والجمهورية”.

وتابع الرئيس الشيشاني: “في الوقت الذي يجد فيه قطاع الطرق والمجرمون المطلوبون ملاذاً في تركيا، فإنهم ينظمون علناً التجمعات والمناسبات لإعادة تسمية الحدائق باسم الإرهابيين”.

ولم يكتف قديروف بهذا الحد، بل هدد بإطلاق اسم زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي عبد الله أوجلان على حديقة في بلاده انتقاما من تركيا.