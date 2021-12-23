أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة (ORC Research) المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن التأييد الشعبي للحزب الحزب بدأ يتلاشى في العام الماضي.

كشفت نتائج الاستطلاع انخفاض نسبة التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية إلى 30.3% بعد أن كان 36.8% في فبراير 2021.

عزت المؤسسة سبب التراجع في شعبية حزب الرئيس أردوغان إلى انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية وارتفاع التضخم النقدي وزيادة البطالة والفقر في البلاد. من جهة أخرى ارتفعت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى 25.5% في ديسمبر 2021 بعد أن 22.3% في فبراير.

يذكر أنه مع اكتساب الليرة بعضا من خسائرها، ومضاعفة الرئيس أردوغان الحد الأدنى للأجور، ورفع مكاسب الودائع بالليرة تركية، زادت المناقشات في المجتمع التركي حول استغلال أردوغان التحسن المؤقت للإقتصاد من أجل عقد انتخابات مبكرة.