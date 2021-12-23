القاهرة (زمان التركية)ــ فرضت مصر قيودًا على واردات قطاعات اليو بي في سي UPVC المستخدم في صناعة الشبابيك والأبواب، من تركيا لمدة 5 سنوات، بسبب تضرر الصناعة المحلية.

وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أصدرت هذا الأسبوع قراراً “بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا”.

وفق بيان صادر عن وزارة التجارة “يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية”.

إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية أوضح أن القرار جاء بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا.

أشار الحسيني إلى أنه تم التوصل إلى أن “الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF” وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.

يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر تركيا والتي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2007؛ مسار جدل بين المصنعين والمستثمرين والحكومة، وهناك مطالبات بتعديلها لما تمثله من تأثير على المنتجات المصرية، سواء في السوق المحلية، أو حجم التصدير خارجيًا.