أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الأسر في تركيا باتت لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية.

أعدت صحيفة نيويورك تايمز قصة إخبارية تلفت الانتباه إلى المشاكل التي بدأت العائلات تواجهها مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

وبينما ذكرت “نيويورك تايمز” أن الاقتصاد التركي كان في “مشكلة” لبضع سنوات، فإنها لفتت الانتباه إلى أن العائلات لا تستطيع حتى تلبية احتياجاتها الأساسية من رواتبهم بسبب التدهور الشديد في قيمة العملة التركية في الأشهر الأخيرة.

ذكر موظف في مصنع يُدعى بلال أن الأشياء التي يتعين على عائلته التخلي عنها لكسب لقمة العيش تتزايد يومًا بعد يوم.

وذكر بلال في حديثه إلى كارلوتا غال، رئيس مكتب الصحيفة في تركيا، أنهم لم يشتروا اللحوم منذ عام، واستخدموا السخان والزيت أقل، واشتروا وجبات خفيفة أقل لأطفالهم.

وصرح بلال أنه وزوجته عليهما ديون بالفعل، وقال إنه كان عليه بيع الذهب الذي احتفظت به والدته لأحفادها بسبب الضائقة المالية.

وطالب بلال وسيفينتش، اللذان لديهما ثلاثة أطفال، بعدم الإفصاح عن أسمائهما الكاملة “بسبب أنهما قد يذهبان إلى السجن لانتقادهما الحكومة”.