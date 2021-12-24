اسطنبول (زمان التركية) – سجل النجم الجزائري، رشيد غزال، هدفا عالميا، ليقود بشكتاش إلى تحقيق فوز ثمين على غوتزبيه 2-1، في مباراة جمعت الفريقين أمس الخميس، في المرحلة الـ18 من الدوري التركي لكرة القدم.

وبادر غوتزبيه بالتسجيل مبكرا بعدما تقدم بهدف مباغت حمل توقيع السنغالي، شريف نداي، في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل الكندي سايل لارين، لمصلحة بشكتاش، بحلول الدقيقة 31.

وأضاع غوتزبيه فرصة معاودة التقدم من جديد، بعدما أهدر لاعبه سونير أيدوغدو، ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليأتي العقاب سريعا من بشكتاش، الذي أحرز هدف الفوز بطريقة رائعة في الدقيقة 60 من خلال نجمه الجزائري غزال، الذي تلاعب بأحد المدافعين على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يرسل تصويبة قوية بيسراه، استقرت في الزاوية اليسرى لحارس مرمى غوتزبيه.

وارتفع رصيد بشكتاش، الذي حقق فوزه الثامن مقابل 4 تعادلات و6 هزائم في البطولة هذا الموسم، إلى 28 نقطة في المركز السابع.

في حين تجمد رصيد غوتزبيه، الذي مني بخسارته العاشرة مقابل 3 انتصارات و5 تعادلات، عند 14 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.