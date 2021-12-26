أنقرة (زمان التركية) – من المتوقع أن تشهد أسعار الأعلاف في تركيا موجة زيادة جديدة تقدر بـ95% خلال شهر يناير القادم.

جاء في البيان المشترك الصادر عن أكبر 8 اتحادات منتجين في تركيا، أُعلن أن أسعار الأعلاف سترتفع بنسبة 95.1٪ اعتبارًا من يناير.

ولفت البيان الانتباه إلى أن 60 في المائة من المواد الخام تستورد من الخارج، والزيادة المستمرة في أسعار العلف سببها ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأوضح أن أسعار الأعلاف زادت بنسبة 28.6 في المائة منذ نوفمبر، وتستعد لتشهد زيادة بنسبة 95.1 في المائة بداية من يناير.

وجاء أيضا في البيان أن هذه الزيادة تعد إشارة إلى أن هناك ارتفاعات جديدة في اللحوم ومنتجات الألبان في الطريق.

وأكد البيان على أن المنتجين محبطون وهناك حاجة إلى خطوات سريعة تمنحهم الأمل والثقة.