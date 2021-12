أنقرة (زمان التركية) – في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية التركية، مارس اليهود طقوسهم الدينية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان وصلوا من أجله قائلين: “حفظ الله دولتنا العظيمة الجمهورية التركية وسيدنا العظيم أردوغان، ونصره وأعلى من شأنه ومجده”.

وتبين أن أردوغان أرسل طائرة خاصة لإحضار أعضاء التحالف الحاخامي في الدول الإسلامية إلى العاصمة التركية أنقرة من أجل المشاركة في حفل أقيم بالقصر الرئاسي.

من جانبه، قال تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية في تغريدة نشرها عبر تويتر: “التحالف يشكر فخامة الرئيس أردوغان للترحيب الحار بالقمة السنوية الأولى لمؤتمرنا… ستبقى الأجواء الأخوية والترحيب الحار معنا إلى الأبد”، على حد تعبيره.

شمعدان سباعي

كاريل فالانسي الكاتب الإسرائيلي في صحيفة “شالوم” الإسرائيلية، كان قد نشر الأسبوع الماضي عبر تويتر، صورا للقاء أردوغان بالحاخامات، وأوضح أن اللقاء جرى في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذكر أنه كان من بين الحضور الحاخام الأكبر للمجتمع اليهودي في تركيا، إيزاك هيلافا، والحاخام الأكبر لروسيا، وكبار الحاخامات في بعض الدول الإسلامية.

وأضاف فالانسي أن الوفد قدم لأردوغان شمعدان سباعي يرمز إلى اليهودية. ظهر في الصور الحاخام الأكبر إيزاك هاليفا وهو يعطي معلومات لأردوغان حول الشمعدان ذي الفروع السبعة.

يذكر أن السفير التركي في واشنطن، حسن مراد مرجان، احتفل مؤخرا بعيد حانوكا اليهودي، وأشعل مع سفيرة اليونان “شمعة حانوكا” وفقا للتقاليد اليهودية، في حدث لم يقع منذ 15 عاما.

وشارك السفير حسن مراد مرجان، في الحفل الذي نظمته جماعة الإخوان السفارديم الأمريكية، والذي ضم الجالية السفاردية الذين هاجروا من تركيا واليهود الأتراك، وأشعل مرجان شمعة الليل حانوكا مع الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة السفير جلعاد إردان وسفيرة اليونان في واشنطن ألكسندرا بابادوبولو.

It's an embarrassment for Jewish Rabbis to pray for Erdogan who is committing a crime against humanity, oppressing the opposition, arresting women with their babies, confiscating peoples properties? All dictators are Pharaoh and how did you forget Exodus? https://t.co/02DupMhDEn

— AYDOGAN VATANDAS (@aydogan29) December 24, 2021