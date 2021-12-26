أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يطبق في تركيا نموذجًا اقتصاديًا رديئًا من السبعينيات.

تصريحات باباجان جاءت خلال مؤتمر إقليمي لحزبه في ولاية عثمانية، تعليقا على القرارات الاقتصادية التي أعلنها مؤخرا الرئيس أردوغان.

وقال باباجان إن أردوغان أحضر لتركيا نموذجًا اقتصاديًا رديئًا من السبعينيات، سبق أن وصفه الرئيس التركي الأسبق تورجوت أوزال بأنه “خطأ كبير” وحذر من تطبيقه.

باباجان قال إن أردوغان جعل عظام أوزال تتألم في قبره، مضيفا: “يا أردوغان، تقدم إلى تركيا في العام 2021 شيئا كأنه جديدا، لا يمكننا حتى حساب العبء الذي سيترك على مستقبلنا بهذا القرار الخاطئ”.

وتعليقا على دعوة أردوغان المواطنين لاستبدال العملات الأجنبية بالليرة، تابع باباجان: “هل ذهب أصحاب الودائع وغيّروا عملتهم إلى الليرة التركية؟ عندما ننظر إلى بيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، اشترى المواطنون مليار و 700 مليون دولار من العملات الأجنبية الإضافية في هذين اليومين”.

ذكر باباجان أن الحكومة جعلت البنك المركزي يبيع العملات الأجنبية من الباب الخلفي فقط لخلق نصر زائف للسيد أردوغان. فقط يومي الاثنين والثلاثاء 7 مليارات دولار. إنهم ما زالوا يحاولون قمع الدولار عن طريق حرق الاحتياطيات.