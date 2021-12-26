أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث عن عدم رضا الغالبية العظمى عن نسبة الزيادة التي فرضتها الححكومة مؤخرا في الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت نتائج استطلاع مؤسسة آكسوي التركية للدراسات واستطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من أنصار تحالف الجمهور الحاكم يرون أن الزيادة المطبقة غير كافية.

وأوضحت المؤسسة أن نسبة مصداقية النتائج تبلغ 95 في المئة في حين تبلغ نسبة الخطأ نحو 3 في المئة.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات. وحصد حزب العدالة والتنمية 26.7 في المئة في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 24.5 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 9.2 في المئة.

وعقب توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد ارتفعت نسبة أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 28.7 في المئة بالأخذ في عين الاعتبار نسبة الخطأ المقدر ب3 في المئة.

وأوضحت المؤسسة أن نسبة أصوات التحالف الحاكم ارتفعت بنحو 0.4 في المئة بالتزامن مع ارتفاع الحد الأدنى للإجور مفيدة أن مصير أصوات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيتكشف مع اقتراب موعد الانتخابات وأن الحزب الكردي قد يتجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان.

وأكدت نتائج الاستطلاع أن حزب الحركة القومية قد يعجز عن تجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان إذا لم يتم خفضه إلى 7 في المئة.

وفيما يخص الزيادة بالحد الأدنى للأجور ذكرت الشركة أن نتائج استطلاع الرأي تؤكد أن 1 من كل 4 مواطنين يرى أن نسبة الزيادة المعلنة غير كافية وأن نسبة الراضين عنها في أوساط ناخبي التحالف الحاكم بلغت 42.7 في المئة في حين بلغت نسبة الرافضين 58 في المئة. وأكد 90 في المئة من ناخبي الحزب الكردي أن نسبة الزيادة المعلنة غير كافية.