أنقرة (زمان التركية) – كشفت السلطات في تركيا أنه تم فصل 24256 عسكري من القوات المسلحة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

وفق وزارة الدفاع التركية، من إجمالي المفصولين تعسفيا، تم إقالة 9360 بموافقة وزير الدفاع خلوصي أكار.

ومن بين المفصولين تعسفيا 150 جنرالا و 10528 ضابطا، وهناك 1185 فردا مازالت العملية الإدارية مستمرة بحقهم.

عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، تم فصل 130 ألف من الموظفين والعسكريين، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، التي يحملها الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة بينما تنفي الحركة وتقول إنها مؤامرة يستغلها أردوغان للقضاء على معارضه وتصفية الجيش.