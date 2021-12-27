أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت نسبة إجهاد الموظفين في تركيا بنسبة 62%، وفقا لآخر الدراسات التي قامت بها منصة “ويليبس”.

أجرت ويلبيس، وهي منصة رفاهية الموظفين من الجيل الجديد، بحثًا جديدًا حول سيكولوجية العاملين، تحت عنوان “دور برامج الرفاه في رفاهية الموظفين” والتي تم إعدادها بالتعاون مع منصة الاستثمار المؤثر (Etkiyap).

وفقا للدراسة، تم الكشف عن أن 62 من كل مائة موظف في تركيا شعروا بضغط أكبر مقارنة بالعام السابق. بينما واجه 26 منهم صعوبات في التركيز على عملهم.

وأوضحت الدراسة أن إن فيروس كورونا الذي ظهر في تركيا بشهر مارس 2020 والمشاكل الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة أثرت بشكل سلبي على الموظفين.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة، التي شارك فيها 1178 موظفًا، أن الذين يعملون من المنزل تأثروا سلبًا بسبب الوباء.

وأشارت الدراسة إلى أن الجيل Y الذي يغطي الأعمار من 25-40 واجه صعوبات أكثر من الجيل X الذي يغطي الأعمار من 41 إلى 56.

كما ذكرت الدراسة أن الخبراء أكدوا أن النساء يعملن من المنزل أكثر من الرجال، لذا فإنهن يجدن صعوبة في التركيز.