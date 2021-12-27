أنقرة (زمان التركية) – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن عيادات تركية تُجري لمن هم في سن 16 عامًا، جراحات تصغير المعدة “المحظورة”.

ذكرت “ديلي ميل” أن تلك العملية المحظورة في إنجلترا تحت سن 18، أجريت في تركيا “بأسعار معقولة”.

وبحسب الصحيفة، فإن شركة تسمى “علاج السمنة” في أنطاليا تقدم لمن يبلغون من العمر 16 عامًا فرصة لإجراء جراحة تصغير المعدة مقابل 3000 جنيه إسترليني فقط.

وأكدت الصحيفة أن هذه العملية ممنوعة لمن هم دون سن 18 في بريطانيا وأن سعر هذه العملية أعلى بثلاث مرات مما هو عليه في تركيا.

وأضافت الصحيفة أن هناك عيادة أخرى مقرها اسطنبول، تسمى “ناتشورال بيوتي تركيا”، أجرت جراحة تحويل مسار التهاب المعدة لمرضى يبلغون من العمر 16 عامًا، على الرغم من الآثار الجانبية الموثقة مثل ترقق العظام وفقر الدم وحصى الكلى.

وقال جيمس برين، جراح السمنة من إنجلترا: “يجب ألا يخضع الأطفال في هذا العمر لهذا النوع من الجراحة إلا في ظروف استثنائية. يجب أن تكون جراحة إنقاص الوزن للأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة عملية يشارك فيها العديد من المهنيين، بما في ذلك اختصاصيو التغذية وعلماء النفس والأطباء”.