أنقرة (زمان التركية) – تحرش زورق تابع لخفر السواحل التركي بزورق يوناني ومجموعة من الصيادين الراغبين في بلوغ سواحل جزيرة كارداك الواقعة.

أطلق خفر السواحل التركي تحذيرات إلى خفر السواحل اليوناني ومجموعة الصيادين بعدم الاقتراب من سواحل جزيرة كارداك.

رغم التحذيرات، اقترب الصيادين اليونانيين من خفر السواحل التركي على مسافة 10 أمتار لبعض الوقت.

في وقت لاحق انتهت التوترات بعودة الصيادين اليونانيين إلى جزيرة كيليملي التي قدموا منها.

العلم اليوناني على جزيرة كارداك

يذكر أنه في وقت سابق تم رسم علم يوناني ضخم على الجانب المطل على سواحل كارداك وبلدة جوموشلوك من جزيرة كيليملي التي تقع على بعد ميل واحد من سواحل جزيرة كارداك والتي تضم وحدة عسكرية وبرج مراقبة ومنظومة رادار وعددا من الجنود اليونانيين. وبالإمكان مشاهدة هذا العلم دون أية صعوبات من سواحل بلدة جوموشلوك.