أنقرة (زمان التركية) – سجل الدولار ارتفاعا مفاجئا أمام الليرة صباح اليوم، حيث استهل الدولار تعاملات اليوم عند مستوى 12.88 ليرة، ليتراجع في وقت لاحق إلى 12.61 ليرة.

وكان الدولار قد تراجع خلال الأسبوع الماضي من 18.36 ليرة إلى 10.27 ليرة على خلفية الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي كشف عنها مسؤولو الحكومة بتوجيه من الرئيس أردوغان.

هذا ويصف محللون اقتصاديون التحسن المحدود لوضع الليرة التركية أمام الدولار في الآونة الأخيرة بـ”الربيع الكاذب”، ويتوقعون أن تعود الليرة لتسجل مستويات منخفضة مجددا أمام الدولار خلال فترة قصيرة.