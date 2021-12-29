أنقرة (زمان التركية) – وجه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، انتقادات قاسية لوزير المالية التركي، نور الدين النبطي، ىاتهمه بالكذب والتدليس وقلب الحقائق.

انتقادات أغبابا جاءت على خلفية تصريحات النبطي التي أشار فيها إلى أن وباء كورونا انتهي في تركيا، وأن الاقتصاد تحسن، والنمو وصل إلى 12%، وعجلات الاقتصاد تدور والصادرات ترتفع بشكل كبير.

وقال أغبابا إن تركيا تواجه صورة وزير جديد، وزير يروي أكاذيب جديدة كل يوم.

وأوضح أغبابا أن الوباء لم ينتهي في تركيا، بل أن هناك 20 ألف حالة إصابة يومية، و200 حالة وفاة.

كما أضاف أغبابا أن هئية الإحصاء التركية لم تعلن عن معدلات النمو، مثلما يؤكد وزير المالية المحترم.

وتابع فالي أغبابا: “يقول إن الاقتصاد تحسن، لقد وصل الاقتصاد إلى طريق مسدود، والمزارع لا يستطيع أن يُخصب، ويزرع، ويحصد، وأصحاب المتاجر بائسون، والعاطلون عن العمل يتجاوزون 10 ملايين، كما يقول إن الأمور تسير بسلاسة. يا نبطي، لا يمكنك أن تكذب بهذه السهولة”.