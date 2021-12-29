أنقرة (زمان التركية) – تعرض مبنى السفارة التركية بالعاصمة البولندية، وارسو، لهجوم بالمولوتوف.

قوات الأمن البولندية المكلفة بتأمين السفارة ألقت القبض على منفذ الهجوم الذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

3 زجاجات مولوتوف

وقع الهجوم في حوالي الساعة 13:40 من يوم الثلاثاء، حينما أقدم شخص على إلقاء ثلاث زجاجات مولوتوف على الجزء الذي يضم مكاتب العاملين ومدخل السفارة.

وعقب الهجوم انتقلت العديد من الفرق الأمنية إلى المنطقة التي تضم مبنى السفارة وتم إجراء مسح ميداني واسع للمنطقة، حيث قامت قوات الأمن بتقفي الآثار باستخدام الكلاب البوليسية وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة بالمبنى.

وتشير المعلومات الواردة عن المسؤولين بالسفارة التركية إلى عدم تسبب الهجوم عن أية إصابات بشرية.

منفذ الهجوم الذي لم يتم الكشف عن هويته يبلغ من العمر 30 عاما ويخضع للتحقيق داخل مديرية أمن راسو.