أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مجددا في تركيا، أمام الليرة في مستهل تعاملات صباح الخميس، بنسبة 5 بالمئة ليرة، بعدما كان يتراوح ما بين 10 و12 ليرة.

سجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم 13.4 ليرة على الرغم من التدابير الاقتصادية التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان لتشجيع المواطنين على اقتناء الليرة بدلا من الدولار كسداد فارق الصرف للإيداع بالليرة التركية.

وبعد أن كان سعر صرف الدولار في تركيا يقترب من 18 ليرة، تدخل البنك المركزي التركي لدعم الليرة من خلال بيع جزء من رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية أعلنت عن ودائع بالليرة التركية مضمونة بالعملة الأجنبية لآجال 3 و6 و9 أشهر، مع ضمان دفع الفرق في سعر الصرف بين يوم الإيداع والسحب.

ويرى الخبراء أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها حكومة الرئيس أردوغان، لدعم الليرة مجرد مسكنات قصيرة الأجل.

يذكر أن سعر صرف الدولار في تركيا سجل الأحد 10.90 ليرة تركية.