أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا بإعادة الشرطي، يوردال جوكشا، إلى وظيفته بعد تعرضه للفصل التعسفي بموجب مراسيم حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب منتصف 2016.

القرار الذي جاء متاخرًا، صدر بعد مرور شهر على وفاة الشرطي يوردال جوكشا في حادث عمل.

وعبر تويتر نشر البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، تغريدة انتقد خلالها الواقعة، قائلا: “السلطات أعادت جوكشا إلى عمله بعدما لقى حتفه إثر سقوطه من أعلى بناية لاضطراره إلى العمل بمهنة أخرى بعدما فقد عمله بموجب مراسيم الطوارئ”.

أضاف الناشط الحقوقي “فلتخجلوا من أنفسكم! هذه الواقعة رقم كم؟ هذه الواقعة رقم كم التي يُعاد فيها صاحبها إلى العمل بعد وفاته؟”.

جدير بالذكر أن جوكشا لقى حتفه في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إثر سقوطه من أعلى البناية التي كان يعمل بها.

يذكر أنه خلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب انقلاب 2016 صدرت قرارات بفصل أكثر من 170 ألف موظف تعسفيا.