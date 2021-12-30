أنقرة (زمان التركية) – تقدم تحالف الشعب المعارض على تحالف الجمهور الحاكم في تركيا بفارق 4 نقاط في أحدث استطلاع رأي.

وفق الاستطلاع الذي أجري خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من قبل مؤسسة متروبول حول الانتخابات المقبلة حصل تحالف الشعب على 41.6 في المئة من الأصوات في حين حصل تحالف الجمهور على 37.6 في المئة.

الاستطلاع أجري خلال الفترة بين 11 و15 من ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة 1414 شخصا في 28 مدينة. وأوضحت المؤسسة أن نسبة الخطأ في نتائج الاستطلاع تبلغ 2.52 في المئة.

وقبل توزيع نسبة من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 23.9 في المئة، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 20.3 في المئة وحزب الخير على 10.5 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 8.8 في المئة.

وحصل حزب الحركة القومية على دعم 3.9 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 1.9 في المئة وحزب الوطن على 1.2 في المئة وحزب السعادة على 1.1 في المئة وحزب المستقبل على 0.8 في المئة، في حين بلغت نسبة الأحزاب الأخرى نحو 1.7 في المئة.

وأوضح 11.1 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد، بينما ذكر 9.9 في المئة من المشاركين أنهم سيقاطعون الانتخابات. ولم يجب 4.9 في المئة من المشاركين عن السؤال.

وبتوزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي والمقاطعين والممتنعين عن الإجابة بشكل نسبي ارتفعت نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية إلى 32.3 في المئة، في حين بلغت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري 27.4 في المئة وحزب الخير 14.2 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي 11.9 في المئة وحزب الحركة القومية 5.3 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم 2.6 في المئة وحزب السعادة 1.5 في المئة وحزب المستقبل 1.1 في المئة.

هذا وبلغت نسبة تأييد الأحزاب الأخرى 2.3 في المئة.