أنقرة (زمان التركية) – علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على تجاور سعر صرف الدولار عتبة 13 ليرة .

وقال الرئيس أردوغان، أن ارتفاع الدولار مقابل الليرة التركية وضع مؤقت وتذبذبه تحت السيطرة .

ويذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي انخفض بعد وصوله من 18 ليرة إلى 10 ليرة في ليلة واحدة بفضل نظام الودائع الجديد .

وكان قد وجه الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رسالة للشعب التركي والأمة الإسلامية بمناسبة العام الجديد .

قال أردوغان في رسالته بمناسبة العام الجديد: “أسأل الله أن يحمل عام 2022 الخير لأمتنا والأمة الإسلامية جمعاء”.

وأضاف أنه “ظهر جليا في 2021 عدم امكانية استمرار النظام العالمي الذي أسسته الدول المتقدمة على حساب معاناة البشرية وبؤسها”.

وتابع : “نتعهد لشعبنا بتحقيق أهداف 2023 وجعل تركيا بين أكبر 10 اقتصادات في العالم وبناء بلدنا الكبيرة والقوية”.