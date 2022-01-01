إسطنبول (زمان التركية) – كرر الرئيس أردوغان أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم، داعيا المواطنين إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية.

قال أردوغان في ختام ديسمبر: “أريد أن يحتفظ جميع المواطنين بمدخراتهم بالليرة التركية، وأن يديروا جميع أعمالهم بها”، في وقت لا تزال العملة المحلية متقلبة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وارتفع سعر الدولار أمام الليرة يوم السبت ليصل إلى 13.32، وسط توقعات باستمرار ارتفعه إلى مستويات أعلى في الأيام القادمة.

أردوغان طالب الأتراك بالاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة، زاعمًا أن تقلب سعر الصرف الأخير كان تحت السيطرة إلى حد كبير بعد ضعف الليرة بشكل حاد في الشهرين الماضيين.

كما دعا أردوغان في خطاب ألقاه في إسطنبول قبل يوم من العام الجديد رجال الأعمال إلى إدخال مدخراتهم الذهبية في النظام المصرفي، وقال مرة أخرى إن أسعار الفائدة هي سبب التضخم.

وأضاف: “منذ فترة نخوض معركة إنقاذ الاقتصاد التركي من دورة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع، ووضعه على طريق النمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.. أسعار الفائدة تنخفض وترتفع. أسعار الفائدة تجعل الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقرا”.

تآكلت أرباح الأتراك في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار الليرة، على الرغم من أنها انتعشت من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد إدخال مخطط حكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض العملة مقابل العملات الصعبة.