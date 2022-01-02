أنقرة (زمان التركية) – وقعت مديرية الصناعات الدفاعية التركية اتفاقية شراكة مع شركة DESAN-ÖZATA لتصنيع حاملات نفط لصالح القوات البحرية.

وعبر تويتر نشر رئيس الصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، تغريدة أعلن خلالها توقيع اتفاقيات لتصنيع أربع حاملات نفط لتولي مهمة التزود بالوقود في البحار داخل الميناء ضمن الاسطول البحري التركي.

وأضاف دمير في تغريدته أن المشروع سيمكن قيادة القوات البحرية من إجراء عملية نقل الوفود في البحار داخل الميناء بطريقة أكثر فعالية من خلال 4 حاملات نفط بتصميم قومي ونسبة انتاج محلي تبلغ 80 في المئة.

من جانبها نشرت الصناعات الدفاعية تغريدة تطرقت خلالها إلى المواصفات التقنية لتلك السفن على النحو التالي:

– سرعة الانطلاق القصوى: 15 عقدة

– اتجاه الملاحة: 500 ميل بحري

– إمكانية البقاء في البحار ثلاثة أيام على الأقل دون دعم لوجوستي

– إمكانية تزويد سفينتين بالوقود في الوقت نفسه

– خزان مياه الشرب بسعة لا تقل عن 35 طن

وأكدت رئاسة الصناعات الدفاعية في بيانها أن هذه السفن ستتولى مهام تزويد السفن الحربية بالوقود.

وستتولى حاملات النفط تقديم الدعم الوجيستي من خلال تزويد السفن الحربية بالوقود والمياه والطعام وقطع الغيار والذخيرة والمستلزمات الطبية والكهرباء وسائر احتياجاتها دون الحاجة إلى العودة للميناء. وبهذا ستتمكن السفن الحربية من تنفيذ مهام أطول.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مديرية الصناعات الدفاعية التركية، شملت رئيسها إسماعيل دمير وثلاثة من كبار موظفيها بسبب امتلاك تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400.